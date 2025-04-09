الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

حبس عاطل ضبط أثناء ترويجه لمخدر الحشيش بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه أثناء محاولته ترويج كمية من الحشيش المخدر بين عملائه بالجيزة. 

 

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها في مناطق مختلفة بالجيزة، وتوزيعها علي عملائه في المنطقة.

 

تورط شخص سابق اتهامه في عدة قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة 

 

عندما وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بتورط شخص سابق اتهامه في عدة قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية منها لترويجها بين عملائه من المتعاطين.


وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع وهاتف ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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