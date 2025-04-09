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ثقافة وفنون

أبطال قهوة المحطة في ضيافة منى الشاذلي غدا

مسلسل قهوة المحطة،
مسلسل قهوة المحطة، فيتو

يحل أبطال وصناع مسلسل "قهوة المحطة" ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي في الحلقة المقرر إذاعتها مساء يوم غد الخميس على قناة "ON".

أبطال مسلسل قهوة المحطة


ويحكي أحمد غزي، بطل العمل عن التشابه بينه وبين مؤمن الصاوي الذي يدور المسلسل حول لغز مقتله، ويمتن لثقة المخرج إسلام خيري فيه وإسناد دور البطولة له.

ومسلسل قهوة المحطة من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وقام بإخراجه إسلام خيري ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي - تامر مرسي-  ويقوم ببطولته نخبة كبيرة من النجوم، منهم  أحمد غزي واحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار وحسن أبو الروس وغادة طلعت وفاتن سعيد وأحمد ماجد وضياء عبد الخالق وعلاء مرسي وعلاء عوض ويوسف عثمان. 

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