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حوادث

سقوط 12 عنصرا إجراميا خلال اقتحام أوكار الكيف بحوزتهم حشيش وهيروبن بـ 40 مليون جنيه

حبس
حبس

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

سقوط 12 عنصرا إجراميا خلال اقتحام أوكار الكيف

 

وفى مديرية أمن مطروح؛ ضبط 5 عناصر إجرامية بدائرة مركزى شرطة سيدى برانى والسلوم وبحوزتهم 65 كيلو جراما لمخدر الحشيش – عدد 60 ألف قرص مخدر لعقارى "الترامادول – الكبتاجون" - 4 بنادق خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات.
 

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وفى مديرية أمن السويس؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة السويس.. وبحوزتهما  20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد 2 سلاح أبيض.


وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة محرم بك وبحوزتهم أكثر من 12 كيلو جراما لمخدر الهيروين، وضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة مينا البصل وبحوزتهما أكثر من 12 كيلو جراما لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مخدر الحشيش مخدر الهيروين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جرائم جلب المخدرات مديرية أمن مطروح

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