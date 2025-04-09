تدريب خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة بموريتانيا قبل العودة للقاهرة

الاهلي، حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي، على إقامة تدريب خفيف للاعبين بفندق إقامة الفريق بموريتانيا قبل ان تستقل البعثة الطائرة تمهيدا للعودة للقاهرة.

وفضل مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مبيت اللاعبين عقب مباراة الهلال السوداني التي أقيمت أمس بموريتانيا وعدم السفر عقب اللقاء مباشرة تجنبا لارهاق اللاعبين.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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