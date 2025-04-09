مراعاة لمستقبله الدراسي، إخلاء سبيل طالب متهم بقيادة سيارة برعونة في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديد بإخلاء سبيل طالب متهم بقيادة سيارة برعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر وتسليمه إلى والده مراعاة لمستقبله الدراسي، وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار ما حدث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبطت قائد سيارة كان يسير برعونة في شوارع القاهرة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وتبين من التحقيقات أن الفيديو تم تصويره في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حيث رصدت فيه تصرفات متهورة للسائق الذي كان يقود السيارة برعونة.



وبعد فحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية قائد السيارة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما ورد في الفيديو وتعهد بعدم تكرار ما حدث.

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