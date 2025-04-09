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غرفة المطاعم السياحية تعقد دورة تدريبية فى صحة وسلامة الغذاء لمستوى المديرين

دورة تدريب غرفة المنشآت
دورة تدريب غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، فيتو
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أكد ياسر التاجورى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أهمية التدريب الحديث والذى يعد أحد العوامل الأساسية في تطوير منظومة عمل المنشآت والمطاعم السياحية.

تدريب العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية

وقال رئيس الغرفة: إن تدريب العاملين على الأنظمة الحديثة يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة رضا العملاء، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.

وأضاف التاجورى أن التدريب الحديث يساعد في إكساب الموظفين المهارات اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة تتماشى مع المعايير العالمية، كما يساهم في تعزيز مهارات التعامل مع العملاء، مما يؤدي إلى تجربة ضيافة مميزة.

دورة تدريبية متخصصة في صحة وسلامة الغذاء

وأشار إلى أنه في هذا الإطار فإن الغرفة نظمت دورة تدريبية متخصصة في “صحة وسلامة الغذاء - HACCP” على مستوى المدير، وذلك لمدة ثلاثة أيام، وتناولت الأسس والمفاهيم الرئيسية لنظام HACCP، وكيفية تطبيقه لضمان سلامة الأغذية، إضافة إلى تدريب المشاركين على تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة داخل المنشآت السياحية.

وأكد التاجورى أن الدورة شهدت تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، حيث تم تقديم تدريبات عملية ودراسات حالة لتعزيز الفهم والتطبيق الفعلي لمعايير السلامة الغذائية.

تعزيز معايير السلامة الغذائية ورفع كفاءة العاملين

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لتعزيز معايير السلامة الغذائية، ورفع كفاءة العاملين في المطاعم والمنشآت السياحية، بما يتماشى مع أحدث النظم والتشريعات العالمية في مجال سلامة الغذاء.

وأكد رئيس الغرفة عقد وتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات، خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تطوير مهارات العاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع الضيافة والسياحة.

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