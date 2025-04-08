السياحة تعلن استقبال 12 ألف زائر في اليوم الأول للتشغيل التجريبي لتجربة الزيارة بالأهرامات

واصلت، وزارة السياحة والآثار، على مدار اليوم، متابعتها المستمرة لبدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات الذي شهدته منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم بواسطة شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات للخدمات الترفيهية.



بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بالأهرامات



وأعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن حرص الوزارة على متابعة هذا التشغيل التجريبي أولًا بأول على مدار اليوم لتحقيق المستهدف منه وهو الوقوف على الدروس المستفادة أثناء تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع ليتم البناء على الإيجابيات والعمل على تلافي أي سلبيات أو معوقات قد تطرأ أو تحول دون تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل والمرجو منه.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه حرص على التواجد بالمنطقة على مدار اليوم لمتابعة عملية التشغيل التجريبي تنفيذًا لتكليفات السيد الوزير له بالتواجد خلال الأيام الأولي من التشغيل التجريبي، لافتًا إلى أن المنطقة شهدت اليوم دخول السائحين والزائرين المصريين والأجانب من المدخل الجديد للمنطقة عبر بوابات الفيوم الموجودة على طريق القاهرة-الفيوم بصورة منتظمة حيث استقبلت 12 ألف زائر من هذا المدخل بعد إغلاق المدخل القديم (مدخل الميناهاوس) بزيادة قدرها 120% عن متوسط المعدلات اليومية لزيارة المنطقة، كما تم تشغيل المنظومة الجديدة للنقل بالمنطقة على سبع محطات مخصصة لمسارات الزيارة المقررة لمختلف الأماكن داخل المنطقة.

رصد مشكلات اليوم التشغيلي الأول لتجربة الزيارة



كما أشار إلى التواجد والمتابعة المستمرة لمفتشي الآثار بالمنطقة لعملية التشغيل التجريبي لرصد أية مشكلات قد تحدث، بجانب التواصل مع شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية بشكل دائم.

وأضاف أن عملية التشغيل التجريبي شهدت انتظامًا ملموسًا في اليوم الأول من بدء تطبيقها عدا الفترة التي شهدت تكدس لبعض مجموعات السائحين وإعاقة لحركة سير بعض الحافلات نتيجة لعدم التزام بعض الخيالة والجمالة بالمنطقة التي تم تخصيصها لهم للوقوف بها وخروجهم عن المسار المخصص لهم وإغلاق الطريق مما أثر على تأخر وصول الحافلات لنقل الزائرين بين مسارات الزيارة المختلفة بالمنطقة في التوقيتات المحددة، وذلك قبل أن يتم إعادتهم مرة أخري للمكان المخصص لهم وسير حركة الحافلات بشكل طبيعي.

ووجه الوزير بزيادة عدد حافلات نقل السائحين داخل المنطقة الأثرية وخاصة أن الوزارة قد وافقت من قبل على أن تقوم شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية بتعزيز منظومة التنقل داخل المنطقة باستخدام حافلات ديزل حتى وصول باقي الحافلات الكهربائية المتفق عليها مع استمرار السماح بدخول حافلات الرحلات السريعة للمنطقة الأثرية.



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