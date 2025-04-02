الكرة الطائرة، الزمالك على رأس المجموعة الثانية في بطولة إفريقيا للسيدات

الكرة الطائرة، أسفرت قرعة البطولة الأفريقية لأندية الكرة الطائرة سيدات المقامة حاليا في نيجيريا، عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية.

وضمت مجموعة الزمالك في البطولة الأفريقية للأندية كل من، الأركان البحرية النيجيري والسجون الكيني وسبايكنج ستارز من بتسوانا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة الأفريقية لأندية الكرة الطائرة سيدات غدا، بمشاركة فريقي الأهلي والزمالك.

محترفة الأهلي تلحق بالبطولة الأفريقية

وفي سياق متصل، منح الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي سيدات، الضوء الأخضر لمشاركة اللاعبة المحترفة تيتيانا بوكان، مع المارد الأحمر في نهائيات البطولة الأفريقية للأندية المقرر إقامتها في نيجيريا.

وجاء تقرير الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن اللاعبة المحترفة ستكون جاهزة للمشاركة عقب انتهاء منافسات دور المجموعات.

تيتيانا بوكان

وأثبتت الأشعة التي خضعت لها اللاعبة عن إصابتها بتمزق في أحد أربطة الكاحل الأيسر، وهو ما تطلب خضوعها لبرنامج تأهيلي مكثف.

وتعرضت تاتيانا للإصابة أثناء مواجهة سبورتنج في نصف نهائي كأس مصر، وغابت على أثرها عن مواجهة الزمالك فى النهائي.

وحقق الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي لقب الدوري الممتاز، قبل أن يخسر لقب بطولة كأس مصر أمام الزمالك.

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