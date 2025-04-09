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محافظات

بتكلفة 13 مليون جنيه.. افتتاح محطة مياه جديدة في قنا (بث مباشر)

افتتاح محطة مياه
افتتاح محطة مياه جديدة في قنا،فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا لافتتاح محطة مياه كرم عمران التابعة لمركز ومدينة قنا.

وقد شهد الدكتور خالد عبدالحيلم محافظ قنا، افتتاح محطة مياه كرم عمران بقوة ٥٠ لترا في الثانية لخدمة القرى الصغيرة والنجوع.


وأكد محافظ قنا أن الدولة تسعي الي انشاء العديد من المحطات التي تخدم قرى ونجوع الصعيد في كل مكان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مقدما الشكر لهم على ما يقدمونه.


وأشار المحافظ إلى أن المحطة تم إنشاؤها بتكلفة تصل إلى ١٣ مليون جنيه.

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قنا محافظ قنا مدينة قنا فيتو كرم عمران

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