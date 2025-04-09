الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بيان عاجل من شركة الخط الثالث للمترو بشأن مباراة الزمالك

مترو
مترو

أعلنت الشركة المشغلة لـ «الخط الثالث لمترو الأنفاق»، تعديل خريطة تشغيل القطارات اليوم للتيسير على جمهور نادي الزمالك قبل وبعد مباراة الزمالك وستيلينبوش.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي: «بكرة الساعة 6:00 بالليل، هيستضيف ستاد القاهرة المباراة المنتظرة بين الزمالك وستيلينبوش، عشان نساعد جماهير الكرة في التنقل بسهولة، محطاتنا - خصوصًا محطة الاستاد - هتكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة قبل وبعد الماتش هيكون في قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وكمان قطار كل 9 دقايق للركاب اللي جايين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات، انضموا لينا، واستمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر ايه تي بي ديف للنقل كايرو». 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المشغلة للخط الثالث ل الشركة المشغلة للخط الثالث الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق الخط الأخضر الثالث حطة الكيت كات للخط الثالث لمترو الانفاق

مواد متعلقة

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات

اليوم، تعديل تشغيل المترو بسبب مباراة الزمالك وستيلينبوش

استخدمه الرئيس الفرنسي، خطوات الحصول على الكارت الذكى لـ مترو الأنفاق ومميزاته

تعديل تشغيل مترو الخط الثالث غدا بسبب مباراة الزمالك وستيلينبوش

ميناء الإسكندرية يستقبل دفعة جديدة من عربات السكك الحديدية

النقل توقع عقد مشروع سكك حديد الروبيكي العاشر مع الحكومة الفرنسية

تداول 57 ألف طن و612 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

توقيع عقد حق الانتفاع لقطعة أرض مساحة مع شركة الستوم ببرج العرب لإنشاء مجمع صناعى

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدته في الأقصر (صور)

أخبار مصر: قتلى بانهيار منزل بأسيوط، غلق 3 مطاعم شهيرة بمصر الجديدة، الزمالك يتحرك ضد زيزو، رادار يكشف قاتل سائق أوبر بحلوان

إلغاء الجمال والدواب في المنطقة الأثرية، ساويرس يكشف حلا لمشكلة المنظومة الجديدة لزيارة الأهرامات

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات بشأن طرح 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

نتائج زيارة ماكرون التاريخية لمصر ولقاء السيسي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيان عاجل من شركة الخط الثالث للمترو بشأن مباراة الزمالك

بالأسماء، ارتفاع عدد ضحايا عقار أسيوط المنهار لـ 6 وفيات بينهم 3 أطفال

منوعات

المزيد

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

العثور على تماثيل نادرة تكشف أسرار حياة النخبة في بومبي قبل كارثة فيزوف (فيديو وصور)

لمواجهة ارتفاع أسعارها، ترامب يخطط لنقل تصنيع آيفون إلى أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

ما الحكمة من فريضة الحج؟، أمين الفتوى يوضح معاني عظيمة للركن الخامس في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية