الإحصاء: 20.1% ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر يناير 2025

كشفت النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية يناير 2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاربعاء أن قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى بلغـت 3.42 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2025 مقابــل 3.44 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبــة إنخفاض قدرها 0.58 ٪.

ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصــــادرات

ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 20.1٪ حيـث بلغـت 4.36 مليـار دولار خـلال شهــر يناير 2025 مقابــل 3.63 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (ملابس جاهزة بنسبة 15.0٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبه 31.0٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديــد بنسبـة 24.7%، بقول جافة بنسبـة 15.6٪).



بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا ( فواكـه طازجــة بنسبــة 0.2%، منتجــات البتـرول بنسبـة 12.9 %، أسمــدة بنسبة 25.0٪، لدائن باشكالها الاولية بنسبه 16.0% ).



• الــــــواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.1٪ حيـث بلغت 7.78 مليـار دولار خـــلال شهــر يناير 2025 مقابــــل 7.07 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( الغاز الطبيعى بنسبة 145.5%، قمح بنسبــة 22.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 13.3%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبــة 3.1%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 13.0 %، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 10.7%، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 0.1٪، سيارات ركوب بنسبة 33.7%).

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