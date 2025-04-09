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حوادث

محاكمة عاجلة لسائق متهم بدهس عامل في مصر الجديدة

محاكمة متهم، فيتو
محاكمة متهم، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة سائق سيارة بتهمة دهس عامل توصيل طلبات مما أودى بحياته أسفل كوبرى النزهة بمصر الجديدة، للمحاكمة الجنائية

وجاءت إحالة المتهم للمحاكمة عقب انتهاء واستيفاء التحقيقات وما ورد إليها من تقرير الطب الشرعي الذي اكد وفاة المجني عليه بسبب الإصابات التي لحقت به جراء الحادث وكذلك من اقوال الشهود والمتهم

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن صدم قائد سيارة عامل توصيل طلبات مما أودى بحياته بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 مارس الماضي ورد لقسم شرطة مصر الجديدة بلاغ يفيد اصطدام قائد سيارة بمندوب توصيل طلبات، مقيم بمحافظة بنى سويف، محدثًا إصابته التى أودت بحياته حال قيادته دراجة نارية أسفل كوبرى النزهة بالقاهرة، وفر هاربًا.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة محاسب، ومقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مصر الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة مصر الجديدة

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