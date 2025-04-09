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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل بريستيج لـ مصطفى غريب ومحمد عبد الرحمن

مصطفى غريب، فيتو
مصطفى غريب، فيتو

انطلقت مؤخرا الحملة الترويجية لمسلسل “بريستيج” الذي ينتظره جمهور الدراما لمتابعته بعد موسم درامي رمضاني يتسم بالزخم، حيث لاقت المواد الترويجية الأولى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل العمل.  

ومع تصاعد الاهتمام بالمسلسل، بدأ الجمهور في البحث عن موعد عرض أولى حلقاته، والتي والتي ستكون في يوم الخميس 24 أبريل الجاري ويمكن متابعتها عبر منصة يانجو بلاي.  

‎بوستر مسلسل بريستيج

وسبق أن طرحت منصة "يانجو بلاي" البوستر الرسمي لمسلسل "بريستيج" الذي يعد من أعمال "يانجو بلاي" الأصلية.

تفاصيل مسلسل بريستيج

‎يقدم مسلسل بريستيج صناع مسلسل "سفاح الجيزة" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، والذي يقدمون من خلاله تيمة مختلفة تجمع بين الكوميديا والجريمة والتشويق على مدار ٨ حلقات، حيث تدور أحداث "بريستيج" في مقهى في وسط البلد تقع فيه جريمة قتل خلال عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٤ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، ويكتشف الجميع أن هناك قتيل مما تصاعد التوترات وأصابع الاتهام حتى يتم الكشف عن لغز الجريمة في الحلقة الأخيرة.

‎وانطلقت حملة المسلسل التسويقية في أواخر موسم رمضان ببداية قوية ومشوقة عبر حملة مطلوب للعدالة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انتشرت فيها صور أبطال المسلسل كمطلوبين للعدالة في شوارع القاهرة وكانت من ضمن الحملة الترويجية للمسلسل، أعقبها الإعلان التشويقي للمسلسل الذي كشف عن أبطال المسلسل محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، وبالاشتراك مع عدد كبير من النجوم منهم: مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبد العاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

‎ويحمل مسلسل "بريستيج" توقيع المخرج عمرو سلامة الذي يقدم تيمة المكان الواحد في هذا المسلسل للمرة الأولى. 

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