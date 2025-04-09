الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

إصابة سيدة بطلق ناري في مشاجرة بين زوجها وآخر بقنا

مشاجرة
مشاجرة

أصيبت سيدة بطلق ناري، إثر مشاجرة نشبت بين زوجها وآخر في قرية العطيات، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور.

تفاصيل البلاغ فى قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة سيدة بطلق ناري إثر مشاجرة في قرية العطيات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة السيدة، في الثلاثينيات من العمر بطلقات نارية إثر مشاجرة بين زوجها وآخر في قرية العطيات مركز دشنا.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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