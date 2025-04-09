بعد استنساخ، سامح حسين ينهي تصوير 50% من فيلم تحت الطلب

انتهى الفنان سامح حسين من تصوير 50% من فيلم تحت الطلب والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم سامح حسين الجديد

المفاجأة أن فيلم تحت الطلب والذي سيقدمه سامح حسين خلال الفترة المقبلة، من تأليف زوجته ومن المقرر أن يكشف التفاصيل الكاملة قريبا.

وقال سامح حسين في تصريح سابق لـفيتو: إن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن قصة الفيلم مختلفة، ويناقش بعض الموضوعات الهامة بشكل كوميدي اجتماعي.

وأضاف سامح أنه يريد دائما أن يقدم عملًا فنيا يحتوى على قضية أو مشكلة إجتماعية هامة، حتى يحقق المعادلة، وهي تقديم عمل سينمائي ومشاركة المجتمع قضاياه.

وكان قد احتفل الفنان سامح حسين مساء الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد استنساخ داخل أحد المولات الكبرى بمنطقة التجمع، وذلك بعد تأجيله أول أمس الإثنين بشكل مفاجئ، مؤكدًا أنه فوجئ بالأمر وأن هناك سوء تفاهم.

وأوضح أن العمل مثير ومشوق وسينال إعجاب الجمهور بسبب المجهود المبذول فيه مضيفًا أن الفيلم تم تصويره في عام كامل.

العرض الخاص لفيلم استنساخ

و أشار سامح حسين في تصريحات على هامش العرض الخاص لفيلم استنساخ إلى أنه لم يشعر بالاستياء مطلقًا بعدما تعرض لإنتقادات مؤخرًا بسبب تصريحاته عن إلغاء الإجازات، متابعًا: "الناس كلها فوق راسي ومسامح أي حد".

ولفت سامح حسين إلى أن نجاح برنامج قطايف في رمضان كان بسبب الجمهور.

فيلم استنساخ

واحتفل مساء أمس الثلاثاء، صناع فيلم استنساخ بالعرض الخاص للعمل، داخل أحد المولات الكبرى في التجمع الخامس.

وحضر العرض الخاص لفيلم استنساخ سامح حسين وهبة مجدي أبطال العمل، والمنتج أحمد بجة، وزوجة الفنان سامح حسين التى ظهرت معه علي السجادة الحمراء للعمل.

تفاصيل فيلم استنساخ

وتدور قصة وأحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره في المجتمع، ويسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًّا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ويشارك في بطولة العمل الفنانة هبة مجدي وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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