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ثقافة وفنون

بعد رحيلها، تعرف على المسيرة الفنية للمخرجة نعمات رشدي

المخرجة نعمات رشدي
المخرجة نعمات رشدي

رحلت عن عالمنا المخرجة نعمات رشدي عن عمر يناهز 73 عامًا.

وكان أعلن خبر الوفاة الفنان أيمن عزب، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وكتب عزب عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "أنعي ببالغ الحزن المخرجة الراحلة نعمات رشدي، رحمها الله وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

 

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، أبرز، المعلومات عن المخرجة نعمات رشدي.

 

“مسيرتها الفنية”

وُلدت نعمات رشدي في عام 1952، وبدأت مسيرتها الفنية كمساعد مخرج مع العديد من أبرز المخرجين، وشاركت في أعمال معروفة مثل: “صابر يا عم صابر” و”دوامة الحياة”.

“صراع الزوجات”

وفي عام 1990، قدمت أول فيلم روائي من إخراجها، وهو فيلم “صراع الزوجات”.

فيلم “صراع الزوجات” يُعتبر من الأعمال الدرامية، وشارك في بطولته كل من: محمود حميدة، دلال عبد العزيز، نهلة سلامة، وأمل إبراهيم.

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