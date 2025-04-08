حبس سيدة ألقت بأطفالها من أعلي كوبري العامرية بالإسكندرية

قررت منذ قليل، نيابة العامرية بالإسكندرية، حبس أم ألقت بطفليها من أعلي كوبري العامرية غرب الإسكندرية، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها تهمه الشروع في القتل، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وطلب محمود عبدربه، محامي المتهمة عرضها علي الطب النفسي، نظرا لأنها تعالج نفسيا منذ عدة أشهر ولديها أمراض نفسية من بينها الاكتئاب، لافتا إلى أن بنتها الأخري أكدت خلال التحقيقات تعاطيها لأدوية مختلفة.

كان قد فوجئ أهالي العامرية بسقوط طفلين، من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية، ويعتقد أن أمهما قامت بإلقائهما، وجري نقل الأطفال إلي مستشفي العامرية لتلقي العلاج اللازم.

وكان قسم العامرية أول تلقي، بلاغا بسقوط طفلين من أعلي كوبري العامرية، وتمكن الأهالي من منع الأم من إلقاء نفسها.

وتوجهت قوة من القسم إلي مكان البلاغ بصحبة سيارات الإسعاف.

وبحسب شهود عيان فإن الأم قامت بإلقاء أطفالها يسر وائل عطية عبدالقوي خليفة ٩سنوات، ومحمود وائل عطية عبد القوي خليفة ٦سنوات، وحاولت إلقاء نفسها إلا أن الأهالي تمكنوا من منعها والتحفظ عليها.

وجري نقل الأطفال بواسطة سيارات الإسعاف الي مستشفي العامرية في حالة خطر، واقتياد الأم الي قسم شرطة العامرية أول للتحقيق معها ومعرفة دوافعها وبيان مدي قواه العقلية.

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