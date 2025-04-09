مستشفى زفتى العام ينجح في أول عملية لاستئصال غضروف وتثبيت فقرات قطنية (صور)

أشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجهود الفريق الطبي بمستشفى زفتى العام بعد نجاحهم في إجراء أول عملية من نوعها داخل المستشفى لجراحة دقيقة في العمود الفقري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الطبية في المحافظة، وقدرتهم على تحقيق نقلة حقيقية في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وقد نجح الفريق الطبي في إجراء عملية استئصال غضروف قطني منفجر بين الفقرتين الرابعة والخامسة القطنية، كان يضغط على جذور الأعصاب، مع تثبيت الفقرتين باستخدام 4 مسامير وقضيبين، بالإضافة إلى وضع داعمة كربونية بين الفقرتين.

وتمت العملية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، بعد صدور قرار علاج على نفقة الدولة للمريضة، والتي كانت من المترددين على عيادة جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى حيث تم تنفيذها بتعاون مثالي بين قسمي جراحة المخ والأعصاب والعظام، وتحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وهم: الدكتور عبد الوهاب دعبس، مدرس جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد فليفل، استشاري ورئيس قسم العظام الدكتور حاتم والي، رئيس قسم التخدير،إلى جانب طاقم التمريض المشارك بغرفة العمليات، الذين قدموا نموذجًا في الدقة والانضباط أثناء سير الجراحة.

وأعرب وكيل صحة الغربية عن فخره بهذا الإنجاز قائلًا: “ما تحقق اليوم في مستشفى زفتى العام هو تأكيد جديد على أن مستشفياتنا تمتلك من الكفاءات ما يؤهلها لتقديم خدمات طبية متقدمة، ونواصل دعمنا الكامل للمستشفيات من خلال التدريب المستمر وتوفير التجهيزات والمتابعة الميدانية لتطبيق المبادرات الصحية القومية، وعلى رأسها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار”.

وأضاف وكيل صحة الغربية: “نوجه الشكر والتقدير لكل أعضاء الفريق الطبي والتمريضي والإداري بالمستشفى، ونؤكد أن صحة المواطن تأتي دائمًا على رأس أولوياتنا”.

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