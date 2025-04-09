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ثقافة وفنون

عصام صاصا يتصدر تريند اليوتيوب بـ "الضرب على العيون واجب"

عصام صاصا
عصام صاصا

تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، وذلك بأغنية "الضرب على العيون واجب"، والتي حققت ما يقرب من مليون مشاهدة في أربعة أيام.

على الجانب الآخر، يستعد مطرب المهرجانات عصام صاصا للظهور الأول بعد خروجه من السجن في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، وذلك يوم الجمعة المقبل الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتألق عصام صاصا مؤخرًا في تقديم أغنيته الجديدة "احنا ولاد الشمس"، التي حققت نجاحًا كبيرًا ضمن حملة الدعاية لمسلسل "ولاد الشمس"، الذي عرض في النصف الأول من رمضان، الأغنية حصدت أكثر من 4.6 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، مما يعكس شعبية صاصا المستمرة رغم التحديات التي واجهها.


ومسلسل "ولاد الشمس"، الذي عرض عبر قناة ON E، كان من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، وشارك فيه نخبة من النجوم مثل أحمد مالك وطه الدسوقي ومحمود حميدة.


وكان مطرب المهرجانات عصام صاصا، عاد لتصدر تريند اليوتيوب من جديد بأغنية “أنا البطل”، والذي شارك في غنائها مع المطرب الشاب عنبة.  

في هذا السياق، وصل عدد مشاهدات الأغنية إلى ما يقرب من مليون مشاهدة، بعد طرحها بيومين على قناته الخاصة على اليوتيوب.  

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MBC مص اغنيته الجديدة الإعلامية ياسمين عز الجمعة المقبل المهرجانات عصام صاصا بتوقيت القاهرة برنامج كلام الناس

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