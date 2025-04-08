أسرة ضحية دهس نجل الفنان محسن منصور تتنازل عن حقها المدني

تنازلت أسرة ضحية حادث دهس ابن الفنان محسن منصور عن حقها المدني، في وفاة نجلهم أسفل سيارة نجل الفنان بمدينة 6 أكتوبر.

كشفت التحقيقات الأولية تفاصيل مصرع شاب في حادث دهس سيارة نجل الفنان محسن منصور، أن نجل الفنان فوجئ بالشاب يعبر الطريق، ولم يتمكن من تفاديه رغم محاولته التوقف.

وأفادت التحريات أن المتوفى يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل سباكا، وقبل وقوع الحادث كان يعمل بموقع إنشائي في كمبوند بمنطقة أكتوبر.

وفاة ضحية حادث نجل الفنان محسن منصور



وأضافت التحريات أنه أثناء خروج الشاب من الكمبوند مترجلا صدمته سيارة نجل الفنان وتوفي على الفور.وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل نجل الفنان بكفالة 20 ألف.



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري في 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة الإسعاف التي نقلت الشاب إلى المستشفى.

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