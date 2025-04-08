الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

صحة سوهاج تطلق مبادرة للكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنازل

اللواء دكتور عبدالفتاح
اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن مديرية الصحة بسوهاج تستعد لإطلاق مبادرة صحية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة لدى المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في العاشر من أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 32 فريقًا طبيًّا مدربًا برعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

 

وأضاف دويدار أن المبادرة تحمل شعار "في عيدها جنالك" والتي سيتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية للمبادرات الرئاسية والكشف الطبي المجاني علي كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بالمنازل وبمختلف مراكز المحافظة وكذلك ببعض الميادين الهامة.

 

 كما تقدم المبادرة خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين وتأكيد أهمية الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض موضحًا أن الفرق الطبية تضم أطباء وتمريض ومثقفات صحيات بجانب مدخلي البيانات.

 

كما أكد " دويدار" أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها وتمثل نموذجًا ملهمًا في دعم بعض الفئات المجتمعية الأولي بالرعاية، كما انها تقدم صورة مشرفة لمشاركة القطاع الصحي بفاعليات الاحتفال بعيد المحافظة القومي وكذلك التأكيد على الجهود المبذولة لخدمة المواطنين في إطار رؤية الدولة لتحقيق "حياة كريمة" لمواطنيها.

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صحة سوهاج دويدار وكيل صحة سوهاج

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