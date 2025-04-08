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حوادث

يتعاطى الحشيش المخدر، نص تقرير المعمل الكيماوي لدماء سائق متهم بدهس شخص في النزهة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

تسلمت نيابة النزهة تقرير المعمل الكيماوي لعينة أخذت من دماء سائق أتوبيس متهم بدهس شخص ما أسفر عن مصرعه بدائرة قسم شرطة النزهة.

وتبين من التقرير إيجابية التحليل وأن دماء المتهم تحتوي على نواتج مخدر الحشيش.

البداية  كانت عندما تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم متأثرا بإصابته إثر إصطدام "ميني باص" تابع لإحدى شركات النقل الجماعى به حال عبوره الطريق، ولاذ قائد المركبة بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه بخشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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