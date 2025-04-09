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حوادث

اليوم، محاكمة 7 متهمين في واقعة الاعتداء على "فتاة ترسا" ووالدها

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة شمال الجيزة اليوم الأربعاء، محاكمة 7 متهمين في واقعة الاعتداء على "فتاة ترسا" ووالدها، بعد إحالتها من دائرة سابقة لعدم الاختصاص.

 

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية

وكانت نيابة العمرانية الجزئية قد أحالت المتهمين السبعة إلى المحاكمة، وهم خمسة محبوسين واثنان هاربان، بتهم تتضمن: البلطجة، فرض السيطرة، ترهيب المواطنين، حيازة سلاح، والتعدي بالضرب على فتاة ووالدها في منطقة الطالبية بالجيزة.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف نشب بعد أن اعتقد الطرف الثاني أن نجل المُبلِّغ قام برشق طالبة بكيس مياه داخل المدرسة، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشاجرة واعتداء.

 

من جهته، صرح الدكتور يحيى، والد "نور" المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة ترسا"، أن المتهمين تقدموا باعتذار أمامه وأمام كبار أهالي المنطقة، وطلبوا التصالح. وأشار إلى أنه قرر العفو عن إحدى المتهمات، لصغر سنها ومراعاةً للوساطة التي قادها وجهاء المنطقة.

 

وشهدت جلسة الصلح حضور عدد من كبار منطقة الطالبية وأهالي الطرفين، وانتهت بذبح عجل احتفالًا بإنهاء الخلاف.

 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد هوية المتهمين بعد تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق واقعة الاعتداء، وباشرت ضبطهم بعد استصدار إذن من النيابة، حيث اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

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محكمة شمال الجيزة الجيزة فتاة ترسا نيابة العمرانية منطقة الطالبية

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