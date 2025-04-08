أخبار الرياضة اليوم، مرموش الأفضل في مان سيتي خلال مارس، تقنية جديدة للحكام في مونديال الأندية، وزيزو يقلب الموازين داخل جدران الزمالك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

عمر مرموش الأفضل في مانشستر سيتي

أعلن نادى مانشستر سيتي، الإنجليزى، اليوم الثلاثاء، فوز عمر مرموش نجم منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب فى الفريق السماوى عن شهر مارس الماضى.

وانضم عمر مرموش لمانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الأخير.

حصل مرموش على جائزة هدف الشهر في فبراير

كما حصل على جائزة أفضل هدف في مارس

وحصل مع مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في مارس.

إجراء جديد لحكام كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاستعانة بـ كاميرات يتم وضعها على أجساد الحكام لـكي تمنح زوايا أفضل خلال بطولة كأس العالم للأندية.

كما قرر فيفا أيضًا في حال تأخير الكرة من الحارس أكثر من 8 ثواني تذهب إلى ركنية.

قرعة كأس العالم للناشئين في كرة اليد

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة اليد للناشئين بقيادة طارق محروس، التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، في القرعة داخل قصر عابدين بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.



ويتواجد مع الفراعنة في المجموعة السابعة كل من اليابان وكوريا والبحرين.

بيان رسمي من زيزو يكشف الحقائق

وفي المقابل أصدر أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيانا لتوضيح موقفه مع النادي عبر حسابه الشخصي.

تصريحات غير مباشرة تقلب الموازين

وكان أحمد مصطفى “زيزو” نجم الزمالك، فتح قلبه وتحدث بصراحة عن أزمته الأخيرة مع إدارة القلعة البيضاء، في تصريحات خاصة مع الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، مؤكدًا شعوره بالإحباط الشديد من طريقة التعامل معه، ومشيرًا إلى أن والده تعرض لهجوم غير مبرر عبر مواقع التواصل.

وقال زيزو: “أنا في غاية الإحباط مما حدث خلال الشهور الماضية، لا أصدق أن هذه هي المعاملة التي يتلقاها لاعب لم يقصر أبدًا في حق النادي، والدي تعرض لكل أنواع الهجوم على السوشيال ميديا بتحريض من بعض الأشخاص داخل الإدارة، مع أنه راجل محترم وليس أقل من أي مسؤول.”

وأضاف: “والدي هو من جدد عقدي مرتين مع الزمالك دون أن يتقاضى أي مقابل، وهو في الأصل وكيلي ومن حقه أن يحصل على عمولته، كان يمكنني التعاقد مع وكيل آخر يدفع له النادي، وأعطي الأموال لوالدي، لكنني لا ألجأ لهذه الأساليب. المشكلة الحقيقية هي السمسرة في صفقات أخرى.”

وتابع: “بعد كل جلسة تفاوض كنت أجد تفاصيلها منشورة على السوشيال ميديا، الفارق أن مرتضى منصور عندما قرر تجديد عقدي أرسل سيارة إلى المنيا ليأتي بوالدي، وقتها قلت لوالدي: سأوقّع على الرقم الذي يحدده النادي، لأن هناك تقدير في التعامل.”

واستطرد: “أنا اللاعب الوحيد في الزمالك الذي تعرض للسباب من الجمهور أربع مرات متتالية، وكل هذا بسبب الإدارة. وصلت إلى مرحلة أن الجمهور كان ينتظر انتهاء مباراة بتروجت ليهتف ضدي قائلًا: ‘روح يا زيزو’!”

وأكد: “الجمهور كان الشيء الجميل الوحيد الذي أعيشه في الزمالك، حتى هذه العلاقة الجميلة أفسدوها، مضيفا ليست مشكلتي المال، مشكلتي هي التقدير، لست أعلى لاعب أجرًا في الزمالك، سواء من المصريين أو الأجانب، ولا أقلل من أحد، ولا أنظر إلى ما يتقاضاه غيري.”

واختتم تصريحاته قائلًا: “مرّ عليّ سبعة مجالس إدارات في الزمالك، ولم أتمارض يومًا، ولم أتغيب عن التدريب، ولم أختلق الأعذار، حتى عندما خرج هشام نصر نائب الرئيس وقال إنني طلبت أكثر من 60 مليون جنيه، والله لم نتحدث في أرقام. وقتها كان الزمالك يفاوض نادي نيوم السعودي.”

تصريحات بيسيرو عن مواجهة ستيلينبوش

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة الإياب أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقرر لها غدًا في بطولة كأس الكونفدرالية ستكون صعبة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "سنواجه فريقا منظما، ونثق في أنفسنا وجاهزون للمباراة، والفريق استعد بجدية من أجل تحقيق الفوز، ونسعى لحسم التأهل للدور نصف النهائي".

وتابع: "هناك من يحاول تشتيت الزمالك قبل المباراة، والأجواء جيدة في الفريق وجميع اللاعبين سعداء، ومحاولات تشتيت الفريق لن تفلح".

نيوم السعودي ينافس إنتر ميامي لحسم صفقة كيفين دي بروين

دخل نادي إنتر ميامي الأمريكي على خط التفاوض مع النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، ليشكل تهديدًا حقيقيًا لطموحات نادي نيوم السعودي في الحصول على خدمات اللاعب.

وكان نادي نيوم قد وضع دي بروين هدفًا رئيسيًا في خططه المستقبلية، بعد أن توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع اللاعب، عقب التأكد من رحيله عن مانشستر سيتي.

لكن ظهور إنتر ميامي على الساحة قد يغير ملامح الصفقة التي كان يسعى النادي السعودي إلى إبرامها.

من المقرر أن ينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي في نهاية يونيو المقبل، ولكن لا يزال غير واضح ما إذا كان سيشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية، المقرر إقامته في الفترة بين 14 يونيو و13 يوليو المقبلين.

تصالح حسام حسن وزوجته أمام جهات التحقيق في الإسكندرية

شهدت نيابة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حضور الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر وزوجته، للتصالح في بلاغ تقدم به من قبل بتهمة السب والقذف.

وكان مدرب منتخب مصر قد حضر برفقة زوجته والمحامي الخاص به إلى سراي النيابة وأقر بالتصالح فيما بينهم في محضر رسمي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعقب التصالح انصرف مدرب منتخب مصر برفقة زوجته من سراي النيابة بعد إنهاء إجراءات التصالح في نيابة الرمل.

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