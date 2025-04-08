الخميس،عمرو سعد ضيف شريف عامر بـ "يحدث فى مصر"

يحل النجم عمرو سعيد ضيفا على برنامج «يحدث في مصر » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة MBCMASR في العاشرة مساء بحلقة الخميس المقبل الموافق 10 ابريل الجاري احتفاء بمسلسله «سيد الناس» الذي عُرض بالموسم الرمضاني المنصرم.

قصة مسلسل "سيد الناس"

ودارت أحداث مسلسل سيد الناس بعد موت زعيم عائلة أبو العباس، الذي يوصي ابنه جارحي بالعائلة وميراث العائلة. وهذا الإرث ليس مالًا ولا جاها بل مصائب يومية لايتخيلها عقل من الأعمال غير المشروعة في الذهب والألماس والمخدرات والفساد.

أبطال مسلسل "سيد الناس"

مسلسل "سيد الناس"جاء من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضًا.

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