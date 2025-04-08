محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة لإزالة التعديات من الشوارع الجانبية لشارع خالد بن الوليد

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم بجولة مفاجئة بشارع خالد بن الوليد بحي أول المنتزه، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال بمشروع كوبري محمد نجيب.

ياتى ذلك بعد مرور شهر تقريبا من تنفيذ تكليفات محافظ الإسكندرية التي أصدرها لجميع الجهات التنفيذية بسرعة إنجاز المشروع لينتهي في 15/ 6/ 2025 بدلا من 30/ 8/ 2025، قبل ازدحام موسم الصيف.

وخلال الجولة، كلف محافظ الإسكندرية السكرتير العام المساعد بتشكيل لجنة تضم كافة الأجهزة التنفيذية لمعاينة وفحص الشوارع الجانبية لشارع خالد بن الوليد، ومنع التجاوزات والبدء في إزالة جميع التعديات والمخالفات بالشوارع الجانبية. ووجه سيادته بقطع التيار الكهربائي عن جميع المحال التي ليس بها عداد كهربائي وتحرير الغرامات الفورية الرادعة تجاه المخالفين.

كما أمر محافظ الإسكندرية رئيس الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق بوضع نقطة ثابتة لمنع تواجد أية إشغالات أو تعديات بشارع خالد بن الوليد والشوارع الجانبية، والمتابعة المستمرة على مدار ال24 ساعة للتأكد من عدم عودة هذه الإشغالات مرة أخرى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

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