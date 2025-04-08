وكيل تموين الإسكندرية يقود حملات على محلات المأكولات والمخابز البلدية

قاد، المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملات تموينية مكبرة على مستوى نطاق أحياء المنتزة أول وشرق ووسط والعجمى، وذلك للتفتيش على قطاع المطاعم ومحلات المأكولات حفاظا على صحة المواطنين.

رافقه خلالها جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وأحمد عبد الرحيم مدير المكتب الفنى وفريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزة وأحمد هيبة رئيس رقابة تموين المنتزة ورضا حسن مدير إدارة تموين شرق وأحمد حسن رئيس رقابة تموين شرق ومحمد عادل مدير إدارة تموين وسط والمفتشين الدكتورة هيام حمدى وأحمد شكرى ومحمود راشد ومحمود رضوان وحماده عبد الستار واحمد سعد وسالى أنور وتامر علوانى.

حيث شنت الحملات على المطاعم ومحلات المأكولات للتأكد من صلاحيات المواد الغذائية وتدوين البيانات عليها ومصادرها والفواتير الدالة على الحيازة والاعلان عن الأسعار والشهادات الصحية للعاملين فى هذا القطاع كذلك الاشتراطات الصحية لهذه المطاعم والمحلات.

حيث تم تحرير العديد من المحاضر لعدة مخالفات لعدد من المطاعم والمحلات المخالفة وبيانها تحرير عدد ٦ محاضر حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات وتم تحريز الأصناف والكميات الآتية:

كمية ٨٢ كجم مواد غذائية متنوعة وكمية ٥٠٦ كجم تومية و١٢ صفيحة سمن زنة الصفيحة الواحدة ١٦ كجم بإجمالى ١٩٢ كجم سمن و٢٠ كيس طحينة زنة للكيس ١٦٠٠ جم وسحب عدد ٣ عينات مواد غذائية من قبل مفتش الأغذية للتحليل وتحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير محضرين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

كما توجهت الحملات للمرور والتفتيش على قطاع المخابز البلدية ونتج عنها المحاضر الأتية تحرير ٥ محاضر إتتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٧ محاضر مخالفات متنوعة لمخابز بلدية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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