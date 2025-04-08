بالأرقام، إجمالي تراخيص السيارات الملاكي خلال شهر مارس الماضي

السيارات الملاكي، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي مبيعات السيارات الجديدة “زيرو” في مصر خلال شهر مارس الماضي 2025، بعد تصدر سيارات شيفروليه المركز الاول في المبيعات.

ووفقا لما نشرته العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، فإن إجمالي المبيعات شملت السيارات الملاكي والسيارات النقل والأتوبيسات وغيرها من أصناف المركبات المختلفة المرخصة جديدة محليًا نرصدها في التقرير التالي:-



1- يصل إجمالي تراخيص سيارات شيفروليه 1.776 سيارة.

2- يصل إجمالي تراخيص سيارات هيونداي 1.691 سيارة.

3- يصل إجمالي تراخيص سيارات نيسان 1.482 سيارة.

4- يصل إجمالي تراخيص سيارات شيري 1.394 سيارة.



5- سيارات MG بعدد 1.152 سيارة.

6- سيارات مرسيدس 1.078 سيارة.

7- سيارات كيا 750 سيارة.

8- سيارات فيات 746 سيارة.

9- سيارات تويوتا 722 سيارة.

10- سيارات فولكس فاجن 609 سيارة.

11- سيارات جيتور 486 سيارة.

12- سيارات سكودا 450 سيارة.

13- سيارات رينو 389 سيارة.

14- سيارات ميتسوبيشي 371 سيارة.

15- سيارات بيجو 346 سيارة.



ترتيب مبيعات المركبات في فبراير الماضي



1- سيارات شيفروليه 1.916 مركبة.

2- سيارات هيونداي 1.733 مركبة.

3- سيارات نيسان 1.559 مركبة.

4- سيارات شيري 1.517 مركبة.

5- سيارات MG بعدد 1.269 مركبة.

6- سيارات مرسيدس 830 مركبة.

7- سيارات كيا 668 مركبة.

8- سيارات جيتور 617 مركبة.

9- سيارات تويوتا 570 مركبة.

10- سيارات فولكس فاجن 532 مركبة.

11- سيارات ميتسوبيشي 488 مركبة.

12- سيارات سكودا 402 مركبة.

13- سيارات فيات 381 مركبة.

14- سيارات بيجو 372 مركبة.

15- سيارات BYD بعدد 310 مركبة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.