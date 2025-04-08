إعلام حوثي: مقتل وإصابة 17 شخصا إثر غارات أمريكية على الحديدة

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 أشخاص وجرح 13 آخرين في غارات أمريكية على الحديدة غرب اليمن.

غارات أمريكية تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين بمدينة ذمار

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت تقارير إعلامية شن الولايات المتحدة 3 غارات جوية على مخازن أسلحة للحوثيين غربي مدينة ذمار جنوب صنعاء في اليمن.



الهجمات الجوية الأمريكية ضد الحوثيين

وتشن جماعة الحوثي هجمات بين الحين والآخر على أهداف في إسرائيل، وذلك دعمًا لغزة.

وفي المقابل، تتعرض مناطق واسعة خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن، لموجة مكثفة من الهجمات الجوية الأمريكية منذ منتصف مارس 2025.

وردًّا على الهجمات الأمريكية، أعلنت جماعة الحوثي أكثر من مرة استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطع حربية تابعة لها في البحر الأحمر، كما استأنفت هجماتها على أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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