الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

3 غارات أمريكية تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين بمدينة ذمار في اليمن

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

 أفادت تقارير إعلامية بشن الولايات المتحدة 3 غارات جوية على مخازن أسلحة للحوثيين غربي مدينة ذمار جنوب صنعاء في اليمن.

الهجمات الجوية الأمريكية ضد الحوثيين

 وتشن جماعة الحوثي هجمات بين الحين والآخر على أهداف في إسرائيل، وذلك دعمًا لغزة.

وفي المقابل، تتعرض مناطق واسعة خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن، لموجة مكثفة من الهجمات الجوية الأمريكية منذ منتصف مارس 2025.

وردًّا على الهجمات الأمريكية، أعلنت جماعة الحوثي أكثر من مرة استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطع حربية تابعة لها في البحر الأحمر، كما استأنفت هجماتها على أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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الولايات المتحدة مدينة ذمار صنعاء جنوب صنعاء اليمن الحوثيين قطاع غزة

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