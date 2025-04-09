الأربعاء 09 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل برستيج (صور)

مصطفى غريب.فيتو
مصطفى غريب.فيتو

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الكوميديا والاثارة “برستيج” عن البوسترات الفردية لأبطال المسلسل وفى مقدمتهم محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب.

ويخوض المخرج عمرو سلامة تجربة درامية جديدة معنون بـ«برستيج» وهو مسلسل ينتمي لأجواء من الإثارة والتشويق، ولكن بإطار كوميدي.

وتدور حلقات مسلسل برستيج حول 12 شخصا من خلفيات مختلفة، تضعهم الظروف ليظلوا مقيدين داخل أحد كافيهات وسط البلد بسبب عاصفة ضخمة، ثم اكتشفوا وجود قتيل ما بينهم، عقب انقطاع كل الاتصالات، ويبدأ كل منهم الشك فى الآخر إلى أن يظهر القاتل.

ويأتي المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود، مؤلفة مسلسل سفاح الجيزة.

 

فى سياق آخر.. كشف المخرج عمرو سلامة مؤخرا، عن صور لكواليس فيلمه الجديد “شمس الزناتي - البداية

وفيلم “شمس الزناتي - البداية” من بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

 

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أحمد خالد صالح المخرج عمرو سلامة إنجي أبو السعود أمينة خليل سفاح الجيزة عمرو عبد الجليل مسلسل برستيج محمد الدباح

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