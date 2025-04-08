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ثقافة وفنون

بعد تصدره الأعلى تداولًا، أحمد مالك يوجه رسالة لجمهور فيلم «6 أيام»

6 ايام.فيتو
6 ايام.فيتو

عقب تصدره الأعلى تداولا وبحثا بمنصات التواصل الإجتماعي عقب طرح فيلم 6 أيام  اونلاين خلال الأيام الماضية عقب رفعه مباشرة من دور العرض السينمائى.

وفى هذا الشأن وجه نجم الفيلم «أحمد مالك» رسالة لمحبي الفيلم قائلا:  مبسوط جدا ان فيلم 6 ايام لمس ناس كتيرة وعامل تفاعل كبير مع  الجمهور عقب ايام من طرحه.. وحبيت استعرض معكم لقطات من كواليس تصوير الفيلم

وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟.

الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن السؤال “هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟”.

أبطال فيلم 6 أيام 

 فيلم 6أيام  بطولة أحمد مالك وآية سماحة، ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان وإنتاج  هاني نجيب وأحمد فهمي.

 

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أحمد مالك يوسف وعالية فيلم 6 أيام

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