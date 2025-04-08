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محافظات

مصرع مزارع بسبب ضربة فأس في قنا

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة على فراش المستشفى، متأثرًا بإصابته بضربات فأس بعد التعدي عليه وشقيقه من قبل 5 متهمين منذ أسبوعين في قرية الحمر والجعافرة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل الوافعة بقنا
ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا يوم 20 مارس الماضي،  من مركز شرطة قوص، يفيد بإصابة شقيقين إثر التعدي عليهما ضربًا بـ فأس، في مشاجرة نشبت بين عائلتين من قريتي المقربية والحمر والجعافرة بدائرة المركز.

وبعد أسبوعين في محاولات لإنقاذهما تُوفي أحدهما متأثرًا بإصابته بضربات فأس إثر مشاجرة نشبت بين المجني عليهما المقيمين في قرية المقربية، والمتهمين من قرية الحمر والجعافرة بسبب الطريق التي تمر من خلاله مقطورة القصب.


تم القبض على 5 متهمين حينها وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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