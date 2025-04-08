حجز بطل فيديو معاكسة فتاة البساتين

أمرت نيابة البساتين، بحجز شخص قام بتتبع فتاة ومعاكستها بمنطقة البساتين، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

الأمن يكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة البساتين



تعود تفاصيل الواقعة لرصد أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل اللجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بتتبع نجلته ومعاكستها بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وعلى الفور تحرك رجال الشرطة، وتمكن من تحديد القائم على النشر سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبسؤاله أفاد بأن نجلته أخبرته بقيام أحد المارة بالتحدث معها وسؤالها عن إحدى السيدات، أثناء توجهها لشراء بعض المتطلبات، على إثر ذلك قام بنشر مقطع الفيديو لتحذير جيرانه من ذلك الشخص، وأضاف بعدم تحريره محضر بالواقعة لعدم حدوث مكروه لنجلته.



وبإجراء التحريات تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بأنه قام بتتبع الفتاة لمعاكستها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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