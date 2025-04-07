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أخبار مصر

وصلة ضحك بين الرئيس السيسي وماكرون داخل محطة مترو عدلي منصور (فيديو)

السيسي وماكرون، فيتو
السيسي وماكرون، فيتو
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ماكرون، دخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال تواجدهما في محطة المترو من عدلي منصور.

 

ويبدو أن السبب في وصلة الضحك سؤال الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مدى حصوله على تذكرة العبور من البوابة لاستقلال قطار المترو.

واستقلا الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي المترو من محطة عدلى منصور.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم، زيارة لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية لوسائل النقل الجماعي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين تفقدا المحطة واطلعا على التجهيزات والخدمات التي سوف يستفيد منها ملايين المصريين، كما قاما بجولة في الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشاد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل بمختلف أنواعه، مثمنًا دور الشركات الفرنسية المختلفة في تنفيذ مشروعات مرتبطة بالنقل في مصر، خاصة في القاهرة الكبرى، مما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مسارات النقل الجماعي في مصر، كما أكد الرئيس حرص الدولة على توطين الصناعات المرتبطة بالنقل وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الجارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذها.

 

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