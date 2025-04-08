الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

 بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025، حيث يحل فريق ريال مدريد الإسباني، ضيفا على نظيره آرسنال الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإمارات" ضمن لقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

ويمكن للمشاهدين متابعة بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025 من خلال الرابط التالي..

https://connect.bein.com/live/65


تشكيل ريال مدريد أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا


ويتكون تشكيل الريال من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: مورديتش، كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

الصورة

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ضد أرسنال على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري.

كان ريال مدريد قد تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما تغلب بفضل ركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد، عقب التعادل بينهما بهدفين لمثليهما (نتيجة مباراتي الذهاب والإياب).

في حين أن آرسنال اكتسح آيندهوفن بتسعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الـ16، ليتأهل إلى ربع النهائي.

ويلتقي المتأهل من فريقي ريال مدريد وآرسنال مع المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في مرحلة نصف النهائي.

 


موعد مباراة أرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة أرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال ضد ريال مدريد 


تذاع مباراة أرسنال أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الحكم البوسني عرفان بيليتو لإدارة مباراة آرسنال وريال مدريد،على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.


ويعاون بيليتو كل من: سيناد إبريسيمبيجوفيتش ودافور بيلجو كمساعدين، وميلوش جيجوفيتش حكمًا رابعًا، فيما يقود دانكيرت مهمة تقنية الفيديو، ويعاونه كريستيان دينجيرت.

وسبق للحكم البوسني أن أدار مباراة لريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، وكانت أمام لابيزيج الألماني، في ذهاب دور الـ 16 لموسم 2023/2024، وانتهت بفوز الميرينجي (1-0).


كما أدار الحكم، البالغ من العمر 40 عامًا، مباراتين للجانرز في الدوري الأوروبي، خلال موسمي 2020-2021 و2022-2023، وفي كلتا المناسبتين فاز الفريق اللندني.

 

وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا


وجاءت مواجهات دور الثمانية على النحو التالي:


مباريات الذهاب

الثلاثاء 8 أبريل 

بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان

آرسنال ضد ريال مدريد

الأربعاء 9 أبريل 

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا


مباريات الإياب 

الثلاثاء 15 أبريل 

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان

الأربعاء 16 أبريل 

ريال مدريد ضد آرسنال

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال أوروبا بث مباشر مباراة ريال مدريد دوري ابطال اوروبا 2025 دوري ابطال اوروبا دوري ابطال اوروب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا ربع نهائى دورى أبطال ريال مدريد أمام أرسنال ريال مدريد الاسباني ريال ريال مد

مواد متعلقة

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

زيزو يشعل الأجواء داخل نادي الزمالك، بيان رسمي من اللاعب لكشف الحقائق، وقرار فوري من الإدارة، والأهلي: لن نتراجع عن الصفقة

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام أرسنال بدوري أبطال أوروبا

وفاة مكتشف رونالدو أوريليو فيريرا واللاعب ينعيه برسالة مؤثرة

الأكثر قراءة

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

بث مباشر، مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2025

بعد ظهور شاهد عيان جديد.. التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور بعد جولة وزير التعليم.. وهذه لحظة مقابلته بعبد اللطيف

زيزو يغادر مران الزمالك بعد ربع ساعة

بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

زيزو يكشف وجهته القادمة وموقفه مع الزمالك في بيان علي صفحته الرسمية

أبرزها منح متبرع البلازما 200 جنيه، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

منوعات

المزيد

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العبادلة، رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (عبد الله بن عمرو.. صائم الدهر)

في أي عمر خلق الله آدم؟ تعرف على إجابة الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية