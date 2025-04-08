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رياضة

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

الترجي وصن داونز
الترجي وصن داونز

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025 حيث يخوض الترجي التونسي مباراة هامة غدا الثلاثاء من أجل التأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة تواليا، وذلك عندما يستضيف صن داونز الجنوب أفريقي في ملعب رادس الأولمبي.

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

ويمكن للمشاهدين متابعة بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025 من خلال الرابط التالي

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وبعد الخسارة ذهابا في ملعب "لوفتوس فيرسفييلد" في بريتوريا (1 ـ0)، يطمح الترجي بطل أفريقيا 4 مرات، إلى العودة في النصف الثاني من الطريق نحو نصف النهائي للظفر بورقة التأهل.

موعد مباراة الترجي التونسي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا 

وتقام مباراة الترجي ضد صن داونز اليوم  الثلاثاء 8 أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت القاهرة وسيتم نقلها مباشرة على قناة بين سبورتس 4 (BeiN SPORTS 4 HD).

ويتولّى التونسي عصام الشوالي التعليق على مباراة الترجي وصن داونز الجنوب أفريقي مباشرة على القناة القطرية المشفّرة.

كما تنقل القناة التونسية (الوطنية 1) المباراة عبر البث الأرضي.

 

تشكيل الترجي المتوقع أمام صن داونز


ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الترجي في هذه المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.


الدفاع: رائد بوشنيبة، محمد أمين توجاي، حمزة الجلاصي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: حسام تقا، روجر أهولو، عبدالرحمن كوناتي.

وفي الهجوم: يوسف البلايلي، رودريجو رودريجيز، إلياس سيفو موكوانا.

تشكيل صن داونز المتوقع أمام الترجي


حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: خوليسو مودو- جرانت كيكانا- لوكاس سواريز- أوبري موديبا.


الوسط: مارسيلو الليندي- تيبوهو موكوينا- لوكاس ريبيرو- جايدن آدامز- تاشريك ماثيوز.

الهجوم: بيتر شالوليلي.

وتجدر الإشارة إلى أن المتأهل في هذه المواجهة، سيواجه الصاعد من مباراة الأهلي والهلال السوداني في دور نصف النهائي.

 

 

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