أبرزها الترجي وصن داونز، لجنة الانضباط في الكاف تجتمع لبحث عقوبات ربع النهائي

تعقد لجنة انضباط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعًا خلال الساعات القادمة لإعلان العقوبات المتعلقة بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تشمل العقوبات المرتقبة أحداث مباراة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي التي شهدت اشتباكات بين جماهير الفريقين في جنوب أفريقيا في المباراة التي انتهت بفوز صن داونز بهدف نظيف.



كما تشمل مواجهات الأهلي والهلال السوداني وبيراميدز والجيش الملكي وأورلاندو بيرايتس ومولودية الجوائر، وأيضا الزمالك أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية.

بيان الترجي بشأن أحداث مباراة صن داونز

وكشفت إدارة الترجي في بيان نشرته، أن الملف يحتوي على كل المستندات والمؤيدات التي تؤكد الخروقات التنظيمية في ملعب بريتوريا وتفيد بتعرض جماهير الفريق إلى العنف.

وأوضح الترجي أن الإجراءات في الملعب تخالف كل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفني الذي سبق المباراة، حيث تم فتح المدرج العازل الذي كان يفصل جماهير الترجي عن جماهير صن داونز.

وشهدت المباراة تبادلا للعنف في المدرجات، أصيب خلاله ثلاثة من محبي الترجي تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمستقرة.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم أنه ستتم متابعة الملف بشكل متواصل مع كل الجهات المختصة.

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