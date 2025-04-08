الدوري السعودي، رونالدو ينافس على جائزة خاصة بعد تألقه في الديربي

الدوري السعودي، تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي في منافسة خاصة من أجل الفوز بجائزة جديدة بعد تألقه في الجولة الماضية من دوري روشن للمحترفين.

وسجل رونالدو، هدفين في فوز النصر على الهلال بديربي الرياض، مساء الجمعة، في المباراة التي انتهت بفوز العالمي (3-1).

رونالدو ينافس على جائزة جديدة في الدوري السعودي

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن على "إكس" اللقطات المرشحة لنيل جائزة أفضل مهارة بالجولة والتي كان من بينها ما قام به رونالدو ضد ثنائي دفاعي في الهلال بعدما مر من بينهما برشاقة وسلاسة قبل أن يرسل عرضية إلا أنها لم تكتمل لتتحول لركنية.

ويتنافس رونالدو على هذه الجائزة مع الإيفواري فرانك كيسي نجم الأهلي، الذي راوغ الثنائي فابينيو وحسام عوار بمهارة فردية وبحركة واحدة خلال ديربي جدة.

ويدخل السباق أيضا الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم وسط الاتفاق الذي تسبب بمراوغته في ديربي الشرقية ضد القادسية في سقوط لاعب المنافس أرضا، علما بأنه كان قد سجل هدفا لفريقه أيضا خلال التعادل (1-1).

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