الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أحمد فهمي يشارك في "إسعاف" أول فيلم عربي بتقنية IMAX

أحمد فهمي وإبراهيم
أحمد فهمي وإبراهيم الحجاج

شارك الفنان أحمد فهمي في أول فيلم عربي بتقنية IMAX وهو فيلم "إسعاف" بطولة الفنان السعودي إبراهيم الحاج، ومن المقرر طرحه يوم 17 أبريل الجاري.


 

وعلق الفنان السعودي إبراهيم الحجاج عبر بيان صحفي قائلًا: "سعيد جدًا بمشاركة الفنان أحمد فهمي، اللي بيقدم شخصية مميزة في الفيلم".

واستكمل إبراهيم الحجاج ليكشف باقي مفاجآت فيلم إسعاف، قائلًا: «أيضًا من الحاجات الملفتة في العمل مشاركة الفنانة بسمة داوود، التي قدمت عدة مشاهد مميزة في الفيلم».


وأضاف: "حيث تقوم بتجسيد شخصية لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض".

وينتظر الفنان أحمد فهمي عرض فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” بمشاركة الفنان أحمد السقا.


وكان  النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي قد استأنفا تصوير المشاهد المتبقية من فيلمها الجديد أحمد وأحمد، استعدادا لعرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها كل من: الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي، وكانت عبارة عن مطاردة في الصحراء.

 

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أحمد فهمى إبراهيم الحجاج فيلم إسعاف تقنية IMAX

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