وزارة الصحة تؤكد أهمية زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات خلال السنوات القادمة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي على أهمية زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات خلال السنوات القادمة.

منتدى الأعمال المصري الفرنسي

وأوضح خلال مشاركته في جلسة “رؤية مصر 2030 بقطاع الرعاية الصحية... شراكات استراتيجية مع فرنسا ” فى اطار فعاليات منتدى الأعمال المصرى الفرنسي الذى انطلقت فعالياته اليوم الإثنين "بمشاركة نخبة من المسؤولين وقيادات الشركات المصرية والعالمية والخبراء في مجال صناعة الأدوية والرعاية الصحية.

وقال: إن مصر تحتاج إلى ما يقرب من 171 ألف سرير إضافي لمواكبة النمو السكاني، وتحقق أهداف رؤية 2030 حيث يعد هذا التوسع جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي، ويهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة بجودة عالية لكل المواطنين.

وأشاد بالتعاون الجاري مع القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي مشيرا إلى أن الشراكات تُعد أحد الحلول المستدامة لتسريع عملية التوسع وتحسين إدارة المستشفيات.

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