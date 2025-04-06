الأحد 06 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

الانتهاء من تصوير  The Seven Dogs

كواليس The Seven
كواليس The Seven Dogs

 

انتهى النجمان أحمد عز وكريم عبدالعزيز من تصوير المشاهد النهائية لفيلم The Seven Dogs.

كان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية أعلن عن انتهاء تصوير فيلم The Seven Dogs.

وكتب عبر حسابه على انستجرام: الحمدلله، تم الإنتهاء من تصوير فيلم 7 Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ.

 

وتابع: التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض، بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي هم، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي ومنة شلبي وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة.

 

فيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز 

وشهدت كواليس  فيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز تصوير بعض مشاهد الأكشن ومشاهد تفجيرات كبيرة.

وكان تركي آل الشيخ كشف عن أن الفيلم  من قصته وفريق big time وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal الذين كانا آخر أعمالهما Bad boys 3

واختتم حديثه بأن هذا الفيلم يعد أول فيلم يتم تصويره في إستديوهات الحصن Big Time بميزانية تجاوزت 40 مليون دولار.

 

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The Seven Dogs فيلم The Seven Dogs ترك آل الشيخ أحمد عز كريم عبدالعزيز

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