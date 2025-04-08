وزير البترول يناقش مع رئيس ايني الإيطالية برنامج خطط توسع الأعمال في مصر



عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، بحضور كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس.

علي هامش مشاركته في فعاليات النسخة السابعة عشر من مؤتمر 2025 OMC Med Energy الذي يجري عقده خلال الفترة من 8 – 10 أبريل 2025 بمدينة رافينا الإيطالية.

خطط التوسع في حقل ظهر وزيادة الإنتاج





وتناول اللقاء مناقشة الخطط التوسعية لشركة إيني الإيطالية في مصر وبرنامج حفر الآبار لعام 2025 ومنها حفر البئر الثاني بحقل ظهر.

وتطرق الجانبان لنتائج أعمال الحفر والاستكشاف بحقل ظهر في أعقاب عودة الحفار "سايبم 10000" للموقع بنهاية شهر يناير الماضي في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لإضافة كميات جديدة على الإنتاج.

كما تم بحث موقف خطة تنمية حقل نور إلى جانب سبل تسريع خطط تنمية حقل نرجس.



كما تناول اللقاء بحث تفعيل الاتفاقيات التجارية الخاصة بحقل "كرونوس" القبرصي والمنظمة لعملية الربط والنقل والمعالجة والإسالة والتصدير واستعراض موقف الدراسات الفنية والجدول الزمني للمشروع على خلفية ما تم مؤخرًا من توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة لتنمية الحقل بالربط على التسهيلات المصرية، بالشراكة مع شركتي إيني وتوتال إنرجيز صاحبتي الامتياز بالحقل بصفتهما شركاء تنمية الحقل.



ومن جانبه أكد ديسكالزي مجددًا على التزام شركة إيني بدعم خطط وأهداف قطاع الطاقة في مصر في ضوء الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين الجانبين، كما أكد على أن الشركة ملتزمة أيضًا بتعزيز التعاون المصري القبرصي ودفع النمو وتحقيق الاستدامة في توفير وتأمين موارد الطاقة بما يعود بالنفع على المنطقة وقطاع الطاقة العالمي.

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