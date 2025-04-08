الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على مايو كاني الكاميروني ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

 تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي سيدات،  إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على مايو كاني الكاميروني بنتيجة 3-0، ضمن المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء في دور الـ16.

وأقيمت المباراة على صالة موشود أبيولا، وشهدت المباراة تفوق الأهلي بفضل الدفاع القوي والضربات الساحقة، ليحجز مقعده في ربع النهائي.

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» على مايو الكاميروني في الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-19، وحسم الفريق الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-15، ليتأهل رسميا إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا.

وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي:‏ آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.

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الأهلي النادي الأهلي دانا شوقي سيدات طائرة الاهلي

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