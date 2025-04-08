في ليلة تتويج الأحمر، الزمالك يفوز على الأهلي في ختام دوري المحترفين لكرة اليد

كرة اليد، حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة (29-27 )، في الجولة الأخيرة من منافسات دوري المحترفين للموسم الحالي 2024/2025.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة (14-13).

وحسم الأهلي لقب دوري المحترفين قبل مباراة اليوم بعد رفع رصيده إلى 44 نقطة، مقابل 40 نقطة لنادي الزمالك.

ويتسلم الأهلي درع بطولة الدوري عقب انتهاء مباراة اليوم أمام الزمالك.

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