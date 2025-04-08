الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سيكو سيكو يحقق 3 ملايين جنيه بإيرادات ليلة أمس

سيكو سيكو،فيتو
سيكو سيكو،فيتو

 يعرض في الوقت الحالي، بدور العرض السينمائي فيلم سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته عصام عمر وطه دسوقي ضمن منافسة أفلام عيد الفطر لعام 2025.

 

إيرادات فيلم سيكو سيكو

وحقق فيلم سيكو سيكو 3,775,623 جنيه في شباك التذاكر أمس الإثنين بدور العرض السينمائي.

العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو 

واحتفل صناع فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص، مؤخرا، داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف، وينافس فى موسم عيد الفطر المبارك، حيث حضر طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني، فيما حضر خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب وعدد من النجوم الشباب.

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

 

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