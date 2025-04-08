معاقبة 10 متهمين بالسجن 15 سنة بتهمة سرقة شخصين وانتحال صفة مأموري ضبط قضائي

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن 15 سنة، بتهمة سرقة شخصين عن طريق الإكراه وانتحال صفة مأموري ضبط قضائى على خلاف الحقيقة فى منطقة بولاق الدكرور.

كشف تحقيقات النيابة، في القضية رقم 7175 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين " ا ع"، و" ط ا" و" ج ال" و"ا ر" و"ر ج" و" ه س" و" م ا " و" م ا " و"ع م"، حضورى، و"م ع " غيابي، سرقوا الأموال والمنقولات المملوكين ل " يوسف حسن" وشقيقه " على حسن"، وكان ذلك ليلا بطريق الإكراه الواقع عليهما، وما أن ظفروا بهما حتى أشهرا فى وجههما سلاح ناريا، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وسرقة المنقولات.

تحقيقات النيابة في القضية

وأفادت التحقيقات، إلى ان المتهمين قبضوا على المجنى عليهما، منتحلين صفة كونهم أحد مأمورى الضبط القضائى، فكبلوا أيديهما أدوات "أربطة" متمكنين من شل حركتهما، كما تدخلوا فى وظيفة عمومية من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك بأن ادعوا كذبا كونهم أحد مأمورى الضبط القضائى للتمكن من ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

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