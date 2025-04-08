وزير الكهرباء: نسعى لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة مع الجانب الفرنسي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة فى مختلف المجالات والارتقاء بمنظومة الطاقة، وتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء، وحسن ادارة واستثمار تلك الطاقات لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربى.

توقيع عدد من الاتفاقيات مع فرنسا في مجالات الطاقة المتجددة

وقام الدكتور محمود عصمت، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وجون نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية وريمى ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية بالتوقيع على اتفاقية تمويل مشروع مركز التحكم الاقليمى بالإسكندرية بحضور انجيلا ايخوست سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى مصر.

وشهد الدكتور محمود عصمت وايريك لومباغ وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي مراسم التوقيع على عقد لانشاء وتنفيذ مركز التحكم والتوزيع الكهربائى بشرم الشيخ والذى يقوم بتنفيذه شركة شنايدر اليكتريك، وقام بالتوقيع على الاتفاقية المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وسيبا ستيا رييه رئيس مجموعة شمال افريقيا ومصر والمشرق العربى بشنايدر اليكتريك، وبيار جروسجرجا نائب رئيس برنامج DCC بشركة شنايدر اليكتريك.

كما شهد الدكتور محمود عصمت، وانجيلا ايخوست مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية وقام بالتوقيع المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

تطوير مشروع انتاج الأمونيا الخضراء بالبحر الأحمر

وفى سياق متصل شهد الدكتور محمود عصمت فى حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة وايريك لومباغ وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون لتطوير مشروع انتاج الأمونيا الخضراء بالبحر الأحمر بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة وشركة زيروويست وهيئة موانئ البحر الأحمر وقام بالتوقيع المهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومحمد عبد الرحيم حامد رئيس هيئة موانى البحر الأحمر وبياتريس بوفون نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة EDF للطاقات المتجددة.

أشاد الدكتور محمود عصمت بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تمثل استمرار للعمل المشترك وتنفيذ المشروعات المستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات، موضحا الحرص على التعاون مع الجانب الفرنسي والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها، الطاقة النظيفة وتطوير الشبكة الكهربائية والهيدروجين الأخضر، ومشاركة الشركات الفرنسية فى سوق الطاقة بمصر ، مشيداَ بالشركات الفرنسية ، موضحا الاهتمام الذى يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى، ومشيرًا إلى التعاون الوثيق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية،و الذي امتد لسنوات عديدة ولعب دورًا حيويًا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

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