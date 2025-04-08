بيراميدز يتقدم بشكوى جديدة ضد الجيش الملكي

قدم نادي بيراميدز شكوى أخرى في الأحداث التي جرت فجر اليوم أمام الفندق الذي تقيم فيه بعثة السماوي بالمغرب، من جانب جماهير الجيش الملكي، والتي أطلقت ألعابا نارية على غرف اللاعبين.

استمرارا للمضايقات التي تتعرض لها بعثة نادي بيراميدز في المغرب، قبل مباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال، أطلق جمهور الفريق المغربي العديد من الألعاب النارية فجرا أمام فندق الإقامة بمدينة مكناس في محاولة منهم لمضايقة البعثة واللاعبين ليلا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

واستيقظ أفراد البعثة عند الساعة الخامسة فجرا متفاجئين بتجمع كبير من مشجعي نادي الجيش المغربي وظلوا لعدة دقائق يطلقون الألعاب النارية بكثافة على الفندق وغرف اللاعبين في محاولة لإيقاظ أفراد البعثة ومضايقتهم.

وكانت البعثة تعرضت لمضايقات أخرى في التدريب الأخير مساء الأمس بالملعب الشرفي في مكناس بعد تعمد مسئولي الملعب إغلاق إضاءة الاستاد قبل نهاية المران المحدد من قبل الكاف، بأكثر من ١٠ دقائق وأثناء مواصلة الفريق لتدريبه.

يذكر أن إدارة بعثة نادي بيراميدز كانت قدمت شكوى رسمية ضد نادي الجيش الملكي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بعد الإخلال بتعهداتهم وعدم توفير ملعب التدريب وإبلاغ بيراميدز بإلغاء ملعب التدريب قبل موعد المران بنصف ساعة دون توفير ملعب بديل.

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