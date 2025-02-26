وزير المالية: دعم إضافي على بطاقات التموين بقيمة 125 جنيها للفرد و250 للفردين

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التضخم في تراجع كبير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزم حماية اجتماعية لدعم المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية.

حزم الحماية الاجتماعية تشمل مرحلتين



وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين، الأول يمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، فيما يبدأ الجزء الثاني اعتبارًا من يوليو المقبل، ويتضمن زيادات في الأجور والمعاشات.

125 جنيهًا دعمًا نقديًا لحاملي بطاقات التموين الفردية



وأضاف كجوك أن 10 ملايين أسرة تستفيد من الدعم النقدي على بطاقات التموين، حيث يحصل حامل البطاقة التي تضم فردًا واحدًا على 125 جنيهًا، بينما يحصل حامل البطاقة التي تضم فردين على 250 جنيهًا، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

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